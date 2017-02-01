Сайт посредника заказов товаров из Китая

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок260 просмотров

Всем привет

Нужно разработать сайт компании-посредника заказа товаров с Китая (taobao.com и тд)

Примеры конкурентов:

http://taobaocn.ru

http://habtaobao.ru

http://kompas-vostok.ru

http://1kargo.ru

Уже есть:

  • Текущий работающий сайт
  • Интерактивный (кликабельный) прототип
  • Дизайн в PSD
  • Хостинг и домен
Основной функционал:

  • Публичный раздел: о компании, тарифы, контакты, создание/оформление заказа, каталог популярных товаров (до 100 шт)
  • Личный кабинет: лента активности (стена), оздание/оформление заказа, отслеживание заказов, настройки профиля, бонусы, финансы
  • Панель управления (админка): управоление разделами/страницами сайта, управление функционалом публичного раздела, пользователи, заказы, финансы и тд
Все материалы вышлю откликнувшимся, от вас нужна информация
  • На какой CMS/CMF будет вестить разработка
  • Вилка по цене
  • Сроки (нужно запустить до 01.02.2017)
8 лет назад
finexlab
Игорь 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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