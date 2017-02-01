Сайт посредника заказов товаров из Китая

За основу берем сайт http://www.orimex.ru, используя элементы дизайна с сайта http://www.ceccotticollezioni.it .Устанавливаем белый фон на всех страницах по аналогии с ceccotti. Верхнее меню присутствует на всех страницах и привязано к экрану, то есть неподвижно ...