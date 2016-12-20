Задачи: 1. Адаптивная верстка 2. Совмещение с cms Joomla от 3.0 версии 3. Внедрение фото-галереи на сайт 4. Настройка формы "Вопрос-ответ" с полями: -имя - адрес проживания - ...
Создание сайта/лого сервиса по доставке
Добрый день!
Tosi-Bosi - сервиса доставки еды (суши, пицца, нагетсы, роллы, бургеры и т.д.), с возможным расширением в будущем в формат кафе по быстрому приготовлению еды.
1. Придумать лого/надпись/брендбук - веселый красочный, читабельный, (без ядовито-зеленого цвета.), в спокойных тонах.
При этом сделать исходник таким образом, чтобы можно было предоставить в сервис для изготовления лого.
2. Сайт, на 80 % ориентированный для мобильных устройств. Легкий, быстро загружаемый, простой и информативный. Максимум 3 страницы с разными блоками еды: суши/роллы, пицца, контакты и инфо. С указанием контактных данных (всплывающее окно), для быстрого дозвона, отправки сообщений. При этом все должно корректно отображатся на разных телефонах и браузерах. В любом случае предлагайте идеи какие-нибудь, кто уже имел опыт.
3. Продвижение сайта, для Казахстана. (определенный город). Возможно за отдельную оплату.
Цена договорная, но бюджет очень ограничен, в любом случае жду предложений.
Заявки фрилансеров
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