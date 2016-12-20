Создать сайт аналог Youdo + Android/iOS приложение

Создать сайт аналог TaskRabbit, Thumbtack, Gigwalk, Youdo и приложения для Android/iOS (основное и для исполнителя).

Функционал сервиса делится на две части: для заказчиков и исполнителей.

Оплата поэтапная: 1. создание и обсуждение окончательного тз и прототипирование. 2. дизайн 3. программирование основного сайта 4. создание приложений 5. тестирование и исправление багов.

Только для опытных исполнителей. Прошу указывать условия сроки-цены на каждые этапы (рассматриваться будут заявки только на весь комплекс работ).