Создать сайт аналог Youdo + Android/iOS приложение

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Закрыт8 заявок198 просмотров

Создать сайт аналог TaskRabbit, Thumbtack, Gigwalk, Youdo и приложения для Android/iOS (основное и для исполнителя).

Функционал сервиса делится на две части: для заказчиков и исполнителей. 

Оплата поэтапная: 1. создание и обсуждение окончательного тз и прототипирование. 2. дизайн 3. программирование основного сайта 4. создание приложений 5. тестирование и исправление багов. 

Только для опытных исполнителей. Прошу указывать условия сроки-цены на каждые этапы (рассматриваться будут заявки только на весь комплекс работ).

AndroidiOS
8 лет назад
guest_14823130114888
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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