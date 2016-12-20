Задачи: 1. Адаптивная верстка 2. Совмещение с cms Joomla от 3.0 версии 3. Внедрение фото-галереи на сайт 4. Настройка формы "Вопрос-ответ" с полями: -имя - адрес проживания - ...
Создать сайт аналог Youdo + Android/iOS приложение
Создать сайт аналог TaskRabbit, Thumbtack, Gigwalk, Youdo и приложения для Android/iOS (основное и для исполнителя).
Функционал сервиса делится на две части: для заказчиков и исполнителей.
Оплата поэтапная: 1. создание и обсуждение окончательного тз и прототипирование. 2. дизайн 3. программирование основного сайта 4. создание приложений 5. тестирование и исправление багов.
Только для опытных исполнителей. Прошу указывать условия сроки-цены на каждые этапы (рассматриваться будут заявки только на весь комплекс работ).
Заявки фрилансеров
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