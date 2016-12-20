Сделать сайт по образцу

образец сайта: _стере0финанс.рф (цифру 0 поменять на русскую букву о)

В итоге хочется получить полноценный мини-сайт с формами обратной связи по дизайну и функционалу не уступающий образцу (образец считаем идеальным вариантом).

Вам как минимум надо будет сделать:

1. поменять цветовую гамму (перед применением предложить на выбор).

2. поменять иконки (нарисовать новые по аналогии)

3. поменять картинки (найти аналоги, за исключением раздела письменных отзывов, сертификатов и лицензий)

4. сохранить работоспособность всплывающих блоков, формы обратной связи, формы запроса на обратный звонок и проч. формы).

5. сделать работоспособный сайт без CMS на html (страницы Главная, Бухгалтерское обслуживание, Юридическое сопровождение, Частным лицам, Команда, Контакты).

6. Сделать раздел письменных отзывов (5 отзывов - образец смотреть на сайте-примере), нарисовав и приложив благодарственные письма (от вымышленных организаций. на имя кого - обсудим в ЛС).

7. Сделать страницу Команда, по аналогии с http://boxberry.ru/about_us/our_team/ фото и тексты заменять не требуется.