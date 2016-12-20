Создание сайта по недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок181 просмотр

Нужен сайт-каталог по недвижимости на основе имеющегося адаптивного HTML-шаблона, с картой и личным кабинетом. В шаблоне есть все основные страницы. Бриф прикрепляю.

Указывайте примерные сроки и стоимость работы.

HTML
8 лет назад
vicka2707
Виктория 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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