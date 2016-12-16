Создать сайт для компьютерной фирмы

Добрый время, требуется создать сайт,

Мы занимаемся ремонтом ремонтом компьютерной техники,обслуживанием и администрированием серверов как для физ.лиц так и для юр.лиц, а также ремонтом некоторой электроники + удаленна помощь + ИТ курсы.

лендинг пейдж - нам не подойдет.

Мы работаем в разных городах и для каждого города свои цены и хотим чтоб когда клиент попадал на сайт заходил именно на свой город который ему надо и на свои цены.

Спасибо!

P.S. фрилансеры дублируют мой заказ на другие места, источники для того чтоб взять разницу, прошу Вас не заниматься таким, если у Вас не хватает знаний лучше не предлагайте свои услуги. больше под другим источниками