Создать сайт для компьютерной фирмы

$1
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Закрыт18 заявок221 просмотр

Добрый время, требуется создать сайт, 

Мы занимаемся ремонтом ремонтом компьютерной техники,обслуживанием и администрированием серверов как для физ.лиц так и для юр.лиц, а также ремонтом некоторой электроники + удаленна помощь + ИТ курсы. 

лендинг пейдж - нам не подойдет.

Мы работаем в разных городах и для каждого города свои цены и хотим чтоб когда клиент попадал на сайт заходил именно на свой город который ему надо и на свои цены. 

Спасибо!

P.S.  фрилансеры дублируют мой заказ на другие места, источники для того чтоб взять разницу, прошу Вас не заниматься таким, если у Вас не хватает знаний лучше не предлагайте свои услуги. больше под другим источниками 

8 лет назад
barss_s
Андрей 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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