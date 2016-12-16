Создать 2 простых одинаковых сайта на вордпресе.

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок145 просмотров

Добрый день.  

Нужно 2 одинаковых сайта для разных регионов, домены есть. пример сайта goo.gl/E0jFBD  

Вот ТЗ  

Поставить шаблон вордпресс на 2 одинаковых сайта.  

-Возможность создавать страницы.  

-Возможность прописывать к страницам метатеги (тайтл, дескрипшн, кейворд)  

-Возможность редактировать страницу (тексты, фото, видео, таблицы и тд)  

-Создать sitemap и robotx  

-Создать атоматически генерирующую карту сайта пример modulik.ru/karta-sayta/  

-Вставить на сайты (код яндекс вебмастера, код гугл вебмастера, яндекс метрику, гугл аналитику. )  

-Оформить шапку сайта (по готовому макету)  

-Вставить фотогалерею на страницу (Наши работы), с возможностью загрузки фотографий.  

-Вставить код яндекс карты, с указанием места.  

-Футер как на сайте rpk-vista.ru/  

-Сделать кнопку заказать звонок, и чтобы форма падала на почту.  

WordPress
8 лет назад
skarlatyg
Юрий 
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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