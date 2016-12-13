Создать сайт

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Закрыт5 заявок145 просмотров

1)Фото пользователя, под ним счет ввалюте сайта т.е. золото

Например  1 золото = 1рубль 13 копеек

Далее так же как в соц сети :

моя страница

Мои подарки

Группы

Фотографии

видео

Сообщения

 и тд

2)Копилка у каждого пользователясвоя. Сам польз выбирает сумму которую копит: 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000,

5000, 10000

А) каждый час начисляется сумма (%)в копилку от всех пополнений пользователей за этот час.

Б) что бы засчитался час, что выпосетили  сайт нужно получить бонусмонетку в копилку, что бы её получить нужно мин 5 проходов по сайту.

В) от каждого пополнения счеталюбого пользователя забираю 13 % ( 3%-сайту, 1 % пригласившему пользователю, 1%

между 10 пользователями в верху ленты( на счет их), 8 % между польз,

заходившими в этот час ( в копилку им).

Г) при 100% накоплении копилкипользов. Может вывести деньги себе на веб мани кошелек. ( который указывается

сразу при регистрации на сайте и поменять его нельзя потом).При выводе 13%

забирается и так же делиться ( 3% - сайту, 1% -польз пригласившему его, 1 % в

верх ленту между 10 пользоват, 8 % между всеми кто заходил в этот час)

Д) Если польз захотел раньшевывести ( разбить) копилку, то деньги из копилки забираются 50% и делятся ( 40

% -сайту, 1% пригласив польз, 1% в верхн ленту между 10 польз, 8% между всеми

кто заходил в этот час)

Е) пополнить свой счет копилкиможно еще со своего счета пользователя т. Е. перевести в копилку 1 к 1 по

сумме.

3) Лента фотографий на 10пользоват., что бы туда попасть нужно купить место за ….. определенную сумму на

1 час, на 2 часа, и т.д.

Привилегии  этого тем, что 1 % от всех пополнений  польз делятся им 10 , в течении часа.

4) лента постов , внизу кнопки  а) комментарии б)класс в)поделиться г)удалить

 д)перевести золото-0, 05 т. Е. монетку со своего счета

 

5) нужны баннерные места 10 шт

1 сверху

2,3,4,5, по бокам

6,7,8,9,10 по ленте через каждые 4поста баннер.

6) лента сайта бонусы, игры,конкурсы    , что бы можно было дополнятьпотом

7) счетчики для статистики посещаемости сайта

8) вход через соц сети.

8 лет назад
guest_14817844805256
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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