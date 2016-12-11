Сделать информационный сайт-блог из 5 страниц на Wordpresse

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок110 просмотров

Нужно сделать сайт ТОЛЬКО НА WORDPRESS состоящий из 

4-5 одинаковых страниц-блогов (1 страница представляет собой заголовок и ленту постов из 2х колонок, страницы тематические)

1 страница - о проекте,

1- контакты.

Главной страницы НЕ БУДЕТ, будут только страницы блога и 2 информационные - о проекте, и контакты. 

Всплывающее окно подписки, и все прочие стандартные атрибуты привязка к соц сетям, возможность прямого шеринга и переходов на комментарии в соц сетях

Домен и хостинг есть, Wordpress установлен. Тема выбрана - это DIVI.

WordPress
8 лет назад
kasbale
Анна 
44 года
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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