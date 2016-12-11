Сделать информационный сайт-блог из 5 страниц на Wordpresse

Нужно сделать сайт ТОЛЬКО НА WORDPRESS состоящий из

4-5 одинаковых страниц-блогов (1 страница представляет собой заголовок и ленту постов из 2х колонок, страницы тематические)

1 страница - о проекте,

1- контакты.

Главной страницы НЕ БУДЕТ, будут только страницы блога и 2 информационные - о проекте, и контакты.

Всплывающее окно подписки, и все прочие стандартные атрибуты привязка к соц сетям, возможность прямого шеринга и переходов на комментарии в соц сетях

Домен и хостинг есть, Wordpress установлен. Тема выбрана - это DIVI.