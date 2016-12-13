Нужен небольшой сайт с определенным функционалом

Сайт будет такого плана:

на сайте будут стандартные вещи - типа новости, баннеры рекламные или слайдер, статьи.

Но главное это личный кабинет.

Зарегистрированный аккаунт будет иметь функции добавления ссылок с ТАОБАО в заказ, наш менеджер вручную будет их обрабатывать.

Конечно там будет указываться размер, цвет, количество, примечание, адрес доставки. Также наш менеджер должен будет иметь возможность проставлять вес в созданном клиентом заказе - так как мы доставочный посредник и нам надо считать вес посылки и доставки. И соотв.стоимость доставки также будет прописываться. Цена каждого товара тоже. (в руб или юанях пока думаем.).

Дизайн шаблончик, движок на ваш взгляд, но тут просится простой самописный движок. Полагаю. Без лишнего кода. Пишите плиз только со стоимостью и сроками. А также если вы точно знаете что сможете нам помочь. Если готовы сотрудничать ждем от вас все это + вопросы, которые вам нужны для более точного понимания ТЗ.