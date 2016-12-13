Необходимо сделать одностраничник в классическом строгом стиле на базе готового текста. "Грубое" наполнение одностраничника - шапка, логотип, текст, форма заявки, подвал с контактами и правовой информацией. Предполагаемый размер одностраничника - 4-5 экранов. Обязательна адаптивная верстка ...
Оценить работы по сайту
Необходимо оценить объем работ (время и стоимость по каждому пункту) на основе приложенного экспресс-аудита.
Отдельно то, что относиться по пунктам к разработке (если есть такая необходимость, например, возможность установки уникальных title/description и т.д.), верстке, ее валидности, скорости загрузки сайта и отдельно к правкам по оптимизации (seo).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно сделать сайт ТОЛЬКО НА WORDPRESS состоящий из 4-5 одинаковых страниц-блогов (1 страница представляет собой заголовок и ленту постов из 2х колонок, страницы тематические) 1 страница - о проекте, 1- контакты. ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать сайт рекламного агентство. Дизайн. Программирование. скрипт для обработки заказов и т.д. Верстка. Для детальной информации пишите в личку.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен лендинг под ключ для продажи недвижимости на Пхукете (Таиланд). Простой но современный дизайн, хороший функционал, современные фишки типа звонков с сайта и тд. Примеры наших конкурентов покупка-недвижимости-в-таиланде.рф www.phuketproperty.ru/Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Требуется разработать сайт схожий по функционалу – bestchange.ru Предлагайте бюджет и сроки. Если есть опыт подобных разработок – приветствуется.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт8 лет назад
Коллеги! Требуется разработать дизайн простой посадочной страницы для товара и сверстать её (можно использовать конструктор лэндинг пейдж) + произвести все сопутствующие действия (подобрать хостинг соответствующий требованиям сайта - провести настройку хостинга и протестировать, ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад
Тематику обсудим позже, пока что покажу примеры только: https://uber-in.ru https://opt-upack.ru Если я не ошибаюсь это какие-то шаблоны. Но сколько сделать такой же? Спасибо!Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт8 лет назад
1. По оформлению, структуре и текстам (образец) - сайт vpnmonster.ru 2. По функционалу: Тарифных планов 5: "тест 1 сутки" (ограничить однократно на 1 емейл), "7 дней", "1 месяц", "3 месяца", "полгода". ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт8 лет назад
Сервис авторизации клиентов Wi-Fi сетей через соц.сети (7шт.) и смс. Сроки и стоимость? Работа по безопасной сделке, либо оплата по факту сдачи проекта, либо по договору. Никакой предоплаты! Проект долгосрочный, так-что ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Мне нужен сайт Avon. Целевая аудитория девушки, женщины возраст 18-55. Задача сайта -информация: 1.регистрация новых представителей(avon как продукция) 2. Avon -бизнес, доход. Важно, что бы было поле для того, чтобы ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт8 лет назад