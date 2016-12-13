Оценить работы по сайту

Необходимо оценить объем работ (время и стоимость по каждому пункту) на основе приложенного экспресс-аудита.

Отдельно то, что относиться по пунктам к разработке (если есть такая необходимость, например, возможность установки уникальных title/description и т.д.), верстке, ее валидности, скорости загрузки сайта и отдельно к правкам по оптимизации (seo).