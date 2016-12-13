Необходимо сделать одностраничник в классическом строгом стиле на базе готового текста. "Грубое" наполнение одностраничника - шапка, логотип, текст, форма заявки, подвал с контактами и правовой информацией. Предполагаемый размер одностраничника - 4-5 экранов. Обязательна адаптивная верстка ...
Разработать крупный веб сайт
Нужно разработать крупный веб сайт для поиска услуг. Через сайт буду проводить финансовые операции, поэтому безопасность должна быть на высшем уровне. Работа над проектом будет контролироваться нашей командой безопасности, поэтому нужны исполнители, которые пишут качественный код. Оплата поэтапно, после проверки всего кода нашей командой.
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