Необходимо сделать одностраничник в классическом строгом стиле на базе готового текста. "Грубое" наполнение одностраничника - шапка, логотип, текст, форма заявки, подвал с контактами и правовой информацией. Предполагаемый размер одностраничника - 4-5 экранов. Обязательна адаптивная верстка ...
Создать сайт каталог на WordPress с личными кабинетами и форумом
Создать сайт каталог на вордпресс
Главные сложности на пути:
-личные кабинеты для трех разных типов пользователей с трема +- разными функционалами;
-1 страница лендинговая с перелинковкой на остальные 9 страниц сайта;
-страница каталог которая похожа на такой сайт https://carbook.ua/garages
-пользователи которые сделали вход в личный кабинет –получают на нашем сайте свой мини сайт пример http://zoon.ru/msk/autoservice/avtotehtsentr_yauzamotors_butovo_na_metro_ulitsa_gorchakova/
Или вот https://carbook.ua/garages/c-kiev/212
-отзывы ,простые пользователи могут писать отзывы зарегистрированным –через подтверждение смс
-владельцы кабинетов выводятся вверх выдачи –при помощи рейтингов, отзывов, покупаемых у нас приоритетов, бонусов, звёздочек –реализовать в кабинете возможность покупать как типа на олх,авториа продаются за отдельную плату всякие приоритеты;
-карта , где будет отмечен каждый владелец кабинета , но так само все они будут на общей карте. Также карта всех заправок Украины;
-форум –простой шаблон форума.
-страницы блог, простые страницы новостей и блогов.
-адаптивность сайта под мобильную версию –резиновый сайт.
После создания, согласования сайта программист получает доступ и выгружает сайт к нам на хостинг –настраивает его полностью для работы.
Заявки фрилансеров
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