Создать сайт каталог на WordPress с личными кабинетами и форумом

Создать сайт каталог на вордпресс

Главные сложности на пути:

-личные кабинеты для трех разных типов пользователей с трема +- разными функционалами;

-1 страница лендинговая с перелинковкой на остальные 9 страниц сайта;

-страница каталог которая похожа на такой сайт https://carbook.ua/garages

-пользователи которые сделали вход в личный кабинет –получают на нашем сайте свой мини сайт пример http://zoon.ru/msk/autoservice/avtotehtsentr_yauzamotors_butovo_na_metro_ulitsa_gorchakova/

Или вот https://carbook.ua/garages/c-kiev/212

-отзывы ,простые пользователи могут писать отзывы зарегистрированным –через подтверждение смс

-владельцы кабинетов выводятся вверх выдачи –при помощи рейтингов, отзывов, покупаемых у нас приоритетов, бонусов, звёздочек –реализовать в кабинете возможность покупать как типа на олх,авториа продаются за отдельную плату всякие приоритеты;

-карта , где будет отмечен каждый владелец кабинета , но так само все они будут на общей карте. Также карта всех заправок Украины;

-форум –простой шаблон форума.

-страницы блог, простые страницы новостей и блогов.

-адаптивность сайта под мобильную версию –резиновый сайт.

После создания, согласования сайта программист получает доступ и выгружает сайт к нам на хостинг –настраивает его полностью для работы.