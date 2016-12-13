1)Фото пользователя, под ним счет ввалюте сайта т.е. золото Например 1 золото = 1рубль 13 копеек Далее так же как в соц сети : моя страница Мои подарки ...
Сайт для турагенства.
Я хочу сайт без лишней информации, без лишних разделов, как это часто бывает.... хочу, чтобы на сайте были модули подбора туров (туроператоры предоставляют такую возможность), хочу, чтобы на сайте была ссылка на соцсети, чтобы было видно новости страницы на ФБ и отзывы (если это возможно) ну и понятно, хочу чтобы сайт был адаптирован под мобильные телефоны и для поиска был доступен. И еще хочу, чтобы было всплывающее окно при входе на сайт.
Вот примеры сайтов:
Может у Вас есть какое то виденье оформления - с удовольствием рассмотрю.
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