нужно сделать по типу www.elchatdelatele.com (18+) Почти один в один. Цену и сроки в пм
Сайт транспортной компании под ключ
Необходимо создать сайт в современном стиле
примеры конкурентов: https://www.e-import.com.ua/ или http://www.fialan.com.ua/
тематика- доставка грузов из Китая и других стран.
На выходе должен быть сайт, отличающийся от тех что указаны выше и в тоже время чем-то похож по стилю.
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