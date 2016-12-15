Сайт транспортной компании под ключ

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Необходимо создать сайт в современном стиле

примеры конкурентов: https://www.e-import.com.ua/  или http://www.fialan.com.ua/

тематика- доставка грузов из Китая и других стран. 

На выходе должен быть сайт, отличающийся от тех что указаны выше и в тоже время чем-то похож по стилю.

8 лет назад
vcs999
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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