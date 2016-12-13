Нужен сайт на WP

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Закрыт16 заявок169 просмотров

Занимаемся декоративной штукатуркой, перегородками из гипсокартона и др. в г. Новосибирске. Нужен сайт. Будьте, пожалуйста, конкретны в своих предложениях.

Какая цена/сроки. Что входит в цену, а что не входит.  

WordPress
8 лет назад
RockIT
Петр 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров