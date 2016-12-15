нужно сделать по типу www.elchatdelatele.com (18+) Почти один в один. Цену и сроки в пм
Надо сверстать и залить на хостинг мини сайт с яндекс кассой
Нашел дизайн и сделал из него себе псд yadi.sk/i/iKm4ropP33b5rS – там почти все идет одной картинкой кроме некоторых надписей и иконок так что работы не много
мне надо
1) сверстать – как в псд – что картинкой то картинкой что в псд текстом то текстом и тд) ну только например к лид форме кнопку можно самому сделать чтобы был ховер
2) настроить чтобы заявки шли на мой мейл который есть в дизайне
только немного вид предайте этому сообщению (которое придет на мейл)
3) но все начиналось только ради вот этого – yadi.sk/i/GFSLO4ox33bCkm
по этой кнопке переход на другую страницу
которая будет ЯНДЕКС КАССОЙ
письмо от яндекса тут – www.evernote.com/shard/s5...
тут есть все что нужно для того чтобы ее установить
главное не забыть мои идентификаторы поставить
4) добавить кнопку «договор оферты» возле яндекс кассы с чек боксом (чтобы типа ставили что ознакомлены – вообщем как здесь чтобы было – kireenko.by/pay.html
ссылка на сам договор оферты – yadi.sk/i/5XsfZI5Z32nKcj
вообщем страничка оплаты должна быть как kireenko.by/pay.html только фон можете закрасить в какой нить цвет из главной страницы
ну вот я тут немного посмотрел и попорбовал сразу рассказать – yadi.sk/i/ez8ibtUd33bGhN
Требования:
1) Надо сделать максимум завтра
2) первая страница не очень важна – а вот вторую если можно то в адаптиве бы сделать чтобы с телефона было удобно платить (если это возможно)
3) ваш скайп
4) оплата в конце
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт8 лет назад
Занимаемся декоративной штукатуркой, перегородками из гипсокартона и др. в г. Новосибирске. Нужен сайт. Будьте, пожалуйста, конкретны в своих предложениях. Какая цена/сроки. Что входит в цену, а что не входит.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется сделать сайт. Тематика инженерная сантехника. Присылайте свои работы. Движок на ваше усмотрение.Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Нужен сайт на WP на основе примера сайта. Студии мимо. Стоимость проекта 1500р.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт8 лет назад
Я хочу сайт без лишней информации, без лишних разделов, как это часто бывает.... хочу, чтобы на сайте были модули подбора туров (туроператоры предоставляют такую возможность), хочу, чтобы на сайте была ссылка на соцсети, чтобы было ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт8 лет назад
- $200
1)Фото пользователя, под ним счет ввалюте сайта т.е. золото Например 1 золото = 1рубль 13 копеек Далее так же как в соц сети : моя страница Мои подарки ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт8 лет назад
ОСайты «под ключ»14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $200
Создать сайт каталог на вордпресс Главные сложности на пути: -личные кабинеты для трех разных типов пользователей с трема +- разными функционалами; -1 страница лендинговая с перелинковкой на остальные 9 страниц сайта; ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт будет такого плана: на сайте будут стандартные вещи - типа новости, баннеры рекламные или слайдер, статьи. Но главное это личный кабинет. Зарегистрированный аккаунт будет иметь функции добавления ссылок с ТАОБАО в ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно разработать крупный веб сайт для поиска услуг. Через сайт буду проводить финансовые операции, поэтому безопасность должна быть на высшем уровне. Работа над проектом будет контролироваться нашей командой безопасности, поэтому нужны исполнители, которые пишут качественный ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт8 лет назад