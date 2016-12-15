Надо сверстать и залить на хостинг мини сайт с яндекс кассой

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Нашел дизайн и сделал из него себе псд yadi.sk/i/iKm4ropP33b5rS – там почти все идет одной картинкой кроме некоторых надписей и иконок так что работы не много 

мне надо  

1) сверстать – как в псд – что картинкой то картинкой что в псд текстом то текстом и тд) ну только например к лид форме кнопку можно самому сделать чтобы был ховер 

2) настроить чтобы заявки шли на мой мейл который есть в дизайне 

только немного вид предайте этому сообщению (которое придет на мейл)

3) но все начиналось только ради вот этого – yadi.sk/i/GFSLO4ox33bCkm 

по этой кнопке переход на другую страницу  

которая будет ЯНДЕКС КАССОЙ  

письмо от яндекса тут – www.evernote.com/shard/s5... 

тут есть  все что нужно для того чтобы ее установить  

главное не забыть мои идентификаторы поставить 

4) добавить кнопку «договор оферты» возле яндекс кассы с чек боксом (чтобы типа ставили что ознакомлены  – вообщем как здесь чтобы было – kireenko.by/pay.html  

 ссылка на сам договор оферты – yadi.sk/i/5XsfZI5Z32nKcj  

вообщем страничка оплаты должна быть как kireenko.by/pay.html только  фон можете закрасить в какой нить цвет из главной страницы 

ну вот  я тут немного посмотрел и попорбовал сразу рассказать – yadi.sk/i/ez8ibtUd33bGhN 

Требования: 

1) Надо сделать максимум завтра 

2) первая страница не очень важна – а вот вторую если можно то в адаптиве бы сделать чтобы с телефона было удобно платить (если это возможно) 

3) ваш скайп 

4) оплата в конце 

8 лет назад
nupash
36 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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