нужен веб сайт-магазие (с функцией оплаты через debit card master, visa card, payoneer, paypal) комп. и моб. версией и моб приложением
Сделать сайт с нуля
Есть сайт мед.центра http://www.gcprana.ru он слабенький, надо сделать его информативным, удобным и красивым. Нужен дизайн, верстка. Чтобы все было красиво и функционально. Вот такого плана http://leyla-roz.ru/ Сколько будет стоить вся работа под ключ, пишите в заявках, обсудим!
Заявки фрилансеров
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