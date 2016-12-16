Сделать сайт с нуля

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт29 заявок269 просмотров

Есть сайт мед.центра http://www.gcprana.ru  он слабенький, надо сделать его информативным, удобным и красивым. Нужен дизайн, верстка. Чтобы все было красиво и функционально. Вот такого плана http://leyla-roz.ru/ Сколько будет стоить вся работа под ключ, пишите в заявках, обсудим! 

8 лет назад
wait32
46 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров