Нужен веб сайт-магазина комп. и моб. версией и моб приложением

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок145 просмотров

нужен веб сайт-магазие (с функцией оплаты через debit card master, visa card, payoneer, paypal) комп. и моб. версией и моб приложением

8 лет назад
maxxx321
Макс Рош 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров