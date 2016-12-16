Добрый день. Нужно 2 одинаковых сайта для разных регионов, домены есть. пример сайта goo.gl/E0jFBD Вот ТЗ Поставить шаблон вордпресс на 2 одинаковых сайта. -Возможность создавать страницы. -Возможность прописывать ...
Сайт (не шаблонный) "под ключ"
Необходимо разработать не шаблонный сайт с простеньким дизайном и простым интерфейсом.
Сайт будет состоять из главной страницы и шаблонных остальных: статьи, документы, описание компании, контакты.
В проекте предусмотрена поэтапная оплата и бонус за скорость и качество исполнения.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт8 лет назад
нужен лендинг, пример - http://tellastory.ru/fashion_designer_in_Dubai/ ...быстро))...от вас цена срокиСайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать сайт в современном стиле примеры конкурентов: https://www.e-import.com.ua/ или http://www.fialan.com.ua/ тематика- доставка грузов из Китая и других стран. На выходе должен быть сайт, отличающийся от тех что указаны выше ...Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт8 лет назад
нужно сделать по типу www.elchatdelatele.com (18+) Почти один в один. Цену и сроки в пмСайты «под ключ»6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нашел дизайн и сделал из него себе псд yadi.sk/i/iKm4ropP33b5rS – там почти все идет одной картинкой кроме некоторых надписей и иконок так что работы не много мне надо 1) сверстать – как в псд – ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Занимаемся декоративной штукатуркой, перегородками из гипсокартона и др. в г. Новосибирске. Нужен сайт. Будьте, пожалуйста, конкретны в своих предложениях. Какая цена/сроки. Что входит в цену, а что не входит.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется сделать сайт. Тематика инженерная сантехника. Присылайте свои работы. Движок на ваше усмотрение.Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Нужен сайт на WP на основе примера сайта. Студии мимо. Стоимость проекта 1500р.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт8 лет назад
Я хочу сайт без лишней информации, без лишних разделов, как это часто бывает.... хочу, чтобы на сайте были модули подбора туров (туроператоры предоставляют такую возможность), хочу, чтобы на сайте была ссылка на соцсети, чтобы было ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт8 лет назад
- $200
1)Фото пользователя, под ним счет ввалюте сайта т.е. золото Например 1 золото = 1рубль 13 копеек Далее так же как в соц сети : моя страница Мои подарки ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт8 лет назад