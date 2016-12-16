Сайт (не шаблонный) "под ключ"

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Закрыт8 заявок178 просмотров

Необходимо разработать не шаблонный сайт с простеньким дизайном и простым интерфейсом. 

Сайт будет состоять из главной страницы и шаблонных остальных: статьи, документы, описание компании, контакты. 

В проекте предусмотрена поэтапная оплата и бонус за скорость и качество исполнения.

8 лет назад
skarlatyg
Юрий 
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров