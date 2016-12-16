Нужно создать соц сеть, чтобы были оценки фото, рейтинги лучших, профиль, лс, подробнее напишу заинтересовавшему кандидату. Нужен большой опыт в этой сфере.
Необходим сайт агрегатор/концентратор
Необходим ресурс, который будет собирать информацию с других сайтов и отображать ее пользователю, как результат поиска.
Предполагается простой лендинг но может нужно брать будет не только по открытому апи, а еще как-то.
Заявки фрилансеров
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