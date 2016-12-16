Соц. сеть

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Закрыт7 заявок146 просмотров

Нужно создать соц сеть, чтобы были оценки фото, рейтинги лучших, профиль, лс, подробнее напишу заинтересовавшему кандидату. Нужен большой опыт в этой сфере. 

8 лет назад
adidas747
Арсений 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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