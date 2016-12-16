Интересный сайт "под ключ" PL/RU/EN

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Закрыт12 заявок190 просмотров

Необходимо разработать сайт (средней сложности) Благотворительного Фонда с предварительным дизайном.

1. На Польском (с переводами помогу), на Русском и Английском (тоже могу помочь) языках;

2. Примеры: pomagam.pl/siepomagaj.pl/zrzutka.pl;

3. С платежной системой (cashbill.pl/tpay.com).

8 лет назад
Pomagajity
45 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

SergAgency
Сергей 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
$920
31 день

Заявки фрилансеров

SergAgency
Сергей 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад