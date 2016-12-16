Нужно создать сайт городского портала с адаптивным дизайном

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок157 просмотров

Разделы: Компании, с возможностью юзера добавить компанию, Раздел Объявления, по функционалу как на Market.kz  с возможностью оплаты эл.кошельками. Верстка на Bootstrap или предложите свой фреймворк для адаптивности к мобильным девайсам.

Bootstrap
8 лет назад
ComDesign
49 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать сайт для компьютерной фирмы

    $1

    Добрый время, требуется создать сайт,  Мы занимаемся ремонтом ремонтом компьютерной техники,обслуживанием и администрированием серверов как для физ.лиц так и для юр.лиц, а также ремонтом некоторой электроники + удаленна помощь + ИТ курсы.  лендинг ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать сайт с нуля

    Есть сайт мед.центра http://www.gcprana.ru  он слабенький, надо сделать его информативным, удобным и красивым. Нужен дизайн, верстка. Чтобы все было красиво и функционально. Вот такого плана http://leyla-roz.ru/ Сколько будет стоить вся работа под ключ, пишите в заявках, обсудим!

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт (не шаблонный) "под ключ"

    Необходимо разработать не шаблонный сайт с простеньким дизайном и простым интерфейсом.  Сайт будет состоять из главной страницы и шаблонных остальных: статьи, документы, описание компании, контакты.  В проекте предусмотрена поэтапная ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать 2 простых одинаковых сайта на вордпресе.

    Добрый день.   Нужно 2 одинаковых сайта для разных регионов, домены есть. пример сайта goo.gl/E0jFBD   Вот ТЗ   Поставить шаблон вордпресс на 2 одинаковых сайта.   -Возможность создавать страницы.   -Возможность прописывать ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт транспортной компании под ключ

    Необходимо создать сайт в современном стиле примеры конкурентов: https://www.e-import.com.ua/  или http://www.fialan.com.ua/ тематика- доставка грузов из Китая и других стран.  На выходе должен быть сайт, отличающийся от тех что указаны выше ...

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Надо сверстать и залить на хостинг мини сайт с яндекс кассой

    Нашел дизайн и сделал из него себе псд yadi.sk/i/iKm4ropP33b5rS – там почти все идет одной картинкой кроме некоторых надписей и иконок так что работы не много  мне надо   1) сверстать – как в псд – ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен сайт на WP

    Занимаемся декоративной штукатуркой, перегородками из гипсокартона и др. в г. Новосибирске. Нужен сайт. Будьте, пожалуйста, конкретны в своих предложениях. Какая цена/сроки. Что входит в цену, а что не входит.

    WordPress
    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад