Визитка с каталогом на Битриксе

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Закрыт2 заявки119 просмотров

Планируем перевести текущий сайт визитку (t-print.su) из ASP.NET на платформу Bitrix с сохранением ссылок. Основным отличием будет добавление динамического каталога (без корзины), чтобы цены в таблицах изменялись централизованно из панели управления (сейчас сайт и цены статический в HTML).

Лицензия имеется. Работаем только с прямым исполнителем с сертификацией Bitrix. Обязательно указывайте реальную цену (предложения без цен не рассматриваются).

Что нужно сделать: 

1) Перенести сайт с сохранением ключевых ссылок 

2) Каталог для разных типов товара (скорее всего разными инфоблоками) 

3) Форма обратной связи 

4) Галерея работ 

5) Новостной блок (под акции и тд) 

6) Адаптивный дизайн (под разные устройства)

ASP.NETHTML
8 лет назад
TECO
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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