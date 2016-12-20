Визитка с каталогом на Битриксе

Планируем перевести текущий сайт визитку (t-print.su) из ASP.NET на платформу Bitrix с сохранением ссылок. Основным отличием будет добавление динамического каталога (без корзины), чтобы цены в таблицах изменялись централизованно из панели управления (сейчас сайт и цены статический в HTML).

Лицензия имеется. Работаем только с прямым исполнителем с сертификацией Bitrix. Обязательно указывайте реальную цену (предложения без цен не рассматриваются).

Что нужно сделать:

1) Перенести сайт с сохранением ключевых ссылок

2) Каталог для разных типов товара (скорее всего разными инфоблоками)

3) Форма обратной связи

4) Галерея работ

5) Новостной блок (под акции и тд)

6) Адаптивный дизайн (под разные устройства)