Нужно сделать интернет магазин на MODX

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт3 заявки137 просмотров

Адаптив обязательно 

Варианта ДВА

1. Сделать полную копию вот этого сайта 

Вот ссылка на сайт http://shokobox.ru

На сайте есть конструктор макета http://shokobox.ru/constructor/ выбрасываем он не нужен

2. Могу предоставить psd макеты и все сделать с нуля 

От вас цена сроки в личку не писать 

MODX
8 лет назад
Gti
44 года
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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