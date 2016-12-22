Нужен сайт-каталог по недвижимости на основе имеющегося адаптивного HTML-шаблона, с картой и личным кабинетом. В шаблоне есть все основные страницы. Бриф прикрепляю. Указывайте примерные сроки и стоимость работы.
Разработка сайта визитки
Задачи:
1. Адаптивная верстка
2. Совмещение с cms Joomla от 3.0 версии
3. Внедрение фото-галереи на сайт
4. Настройка формы "Вопрос-ответ" с полями:
-имя
- адрес проживания
- электронная почта
Обязательные поля.
Капча
При отправке сообщения, на почту администратора и отправителя должно приходить уведомление.
При отправке письма должен показываться регистрационный номер сообщения (порядковый номер сообщения) и дата
Заявки фрилансеров
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