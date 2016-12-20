Задачи: 1. Адаптивная верстка 2. Совмещение с cms Joomla от 3.0 версии 3. Внедрение фото-галереи на сайт 4. Настройка формы "Вопрос-ответ" с полями: -имя - адрес проживания - ...
Cайт под ключ с адаптивным дизайном по прототипу
Необходима разработка проекта под ключ с адаптивным дизайном на основании имеющегося детализированного прототипа (находится в
приложении).
Информации в ТЗ много, но не пугайтесь – это всего лишь "ответы" на все предполагаемые вопросы. Я постарался их уместить в
ТЗ и прототип для наилучшего понимания объема работ и минимизации
различных толкований, которые могут вызывать необходимость ненужных
корректировок.
(!) Из-за ограничения fl.ru не удалось загрузить все данные по проекту. Поэтому единый архив с данными размещен на
Яндекс.Диске по ссылке – yadi.sk/d/ZNCZKwZ7349Jh7
Если у вас возникают какие-то вопросы по данному проекту, на которые
необходимо ответить для оценки сроков и стоимости – пишите, не
стесняйтесь.
Приветствуются и рассматриваются все идеи для корректировки проекта в целях упрощения, улучшения и удешевления
реализации. Если у вас они есть и вы готовы ими поделиться – сообщите,
это будет только на пользу сотрудничеству.
P.S. Не люблю шаблонные заявки, в которых непонятно, ознакомился кандидат с задачей или просто рассылает запросы всем подряд =(
Прошу учесть следующие требования перед заявкой:
Полное ознакомление со всеми приложениями к проекту.
Понимание объема работ. Возможность и готовность его выполнить целиком.
Обозначение стоимости и прогнозируемого срока каждого из этапов работы – их 3 и они
указаны в ТЗ (с учетом нового года на носу).
Готовность к небольшим правкам. Мучать не планирую, но правки есть в любом проекте – прошу
быть к ним готовым. Особенно если выяснится что-то на этапе
адаптивности.
Готовность к коммуникации. Готовность сразу обозначить затык/проблему, запросить комментарий для продолжения работ.
Опыт в разработке проектов
С наступающим! =)
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