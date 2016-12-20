Cайт под ключ с адаптивным дизайном по прототипу

Необходима разработка проекта под ключ с адаптивным дизайном на основании имеющегося детализированного прототипа (находится в

приложении).

Информации в ТЗ много, но не пугайтесь – это всего лишь "ответы" на все предполагаемые вопросы. Я постарался их уместить в

ТЗ и прототип для наилучшего понимания объема работ и минимизации

различных толкований, которые могут вызывать необходимость ненужных

корректировок.

(!) Из-за ограничения fl.ru не удалось загрузить все данные по проекту. Поэтому единый архив с данными размещен на

Яндекс.Диске по ссылке – yadi.sk/d/ZNCZKwZ7349Jh7

Если у вас возникают какие-то вопросы по данному проекту, на которые

необходимо ответить для оценки сроков и стоимости – пишите, не

стесняйтесь.

Приветствуются и рассматриваются все идеи для корректировки проекта в целях упрощения, улучшения и удешевления

реализации. Если у вас они есть и вы готовы ими поделиться – сообщите,

это будет только на пользу сотрудничеству.

P.S. Не люблю шаблонные заявки, в которых непонятно, ознакомился кандидат с задачей или просто рассылает запросы всем подряд =(

Прошу учесть следующие требования перед заявкой:

Полное ознакомление со всеми приложениями к проекту.

Понимание объема работ. Возможность и готовность его выполнить целиком.

Обозначение стоимости и прогнозируемого срока каждого из этапов работы – их 3 и они

указаны в ТЗ (с учетом нового года на носу).

Готовность к небольшим правкам. Мучать не планирую, но правки есть в любом проекте – прошу

быть к ним готовым. Особенно если выяснится что-то на этапе

адаптивности.

Готовность к коммуникации. Готовность сразу обозначить затык/проблему, запросить комментарий для продолжения работ.

Опыт в разработке проектов

С наступающим! =)