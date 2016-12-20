Задачи: 1. Адаптивная верстка 2. Совмещение с cms Joomla от 3.0 версии 3. Внедрение фото-галереи на сайт 4. Настройка формы "Вопрос-ответ" с полями: -имя - адрес проживания - ...
Необходимо создание интернет ресурса с нуля
Нужен интернет ресурс на подобии zzcarточкаru. С таким же фунционалом. Создание с нуля.
Пожалуйста, просмотрите внимательно данный к примеру ресурс.
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