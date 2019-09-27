[url=https://www.weblancer.net/users/Sergallad/]Сергей Ладугин[/url] Sergallad 30 лет, ...
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- SEO-оптимизацияЮридическое сопровождениеПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен2 года назад
- $150
Добрый день! Ищем специалиста, у кого есть опыт результативной настройки на РСЯ, КМС и поиск с ретаргетом. Юр услуги. 1. Налоговые споры 2. Правовое/юридическое сопровождение бизнеса 3. Судебное представительство (Арбитраж)Юридическое сопровождениеКонтекстная реклама10 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо провести SEO оптимизацию юридического сайта https://бизнес-юрист-нн.рф по 2 тематикам: юридическое сопровождение ИТ и юрист в сфере госзакупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ в гугл и яндекс. Сама компания находится в Нижнем Новгороде. Учитывая, что тематика ...SEO-оптимизацияЮридическое сопровождениеПоисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт2 года назад
Наша компания занимается предоставлением качественных услуг в сфере бухгалтерии, налогов и права. На данный момент нам в команду требуется юрисконсульт. Работа удаленно на постоянной основе 8 часов в день, с 9-00 до 18-00( быть ...Юридическое сопровождениеЮридические услуги5 заявокЗакрыт2 года назад
Мы, консалтинговая компания Bridge Group, специализируемся на аутсорсинге бизнес-процессов крупного, среднего и малого бизнеса. Основным направлением деятельности является аутсорсинг бухгалтерии, кадров и РЗП, охраны труда и юридическое сопровождение. На данный момент нужен помощник по написанию тестовых ...Юридическое сопровождениеФинансовые услуги3 заявкиЗакрыт3 года назад
Для сайта-каталога недвижимости требуется создание публичной оферты на украинском языке для возможности принимать оплату за рекламные услуги онлайн через LiqPay. Дополнительно перед написанием оферты требуется ознакомиться с документом, который описывает предлагаемый процес заказа услуги онлайн и, ...Юридическое сопровождениеЮридические услугинет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать презентацию услуг компании + тексты, сфера деятельности которой - управление задолженностью, юридическое сопровождение, сбор долгов. Презентация в power, +- 10 слайдов.Юридическое сопровождениеПрезентации29 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно создать рекламную картинку для размещения на бортах грузового транспорта (Газели, Портеры). Реклама агентства недвижимости: нужно разместить привлекающую внимание картинку и основные лозунги: - срочный выкуп квартир (комнат, долей); - подбор недвижимости в новостройках; - юридическое сопровождение; - бесплатные консультации. - номер ...PhotoshopЮридическое сопровождениеНаружная реклама1 исполнительЗавершен4 года назад
- $60
Нужно создать рекламную картинку для размещения на бортах грузового транспорта (Газели, Портеры). Реклама агентства недвижимости: нужно разместить привлекающую внимание картинку и основные лозунги: - срочный выкуп квартир (комнат, долей); - подбор недвижимости в новостройках; - юридическое сопровождение; - бесплатные консультации.Юридическое сопровождениеНаружная рекламанет заявокЗакрыт4 года назад
Внести правки нужно сейчас.Предпочтение цене. сайт http://regfor.ru 1 Главная страница: Надпись регфор надо сделать другим шрифтом ( либо как была канскул, либо как на лого. Ровные буквы официальные) не надо прописью. При нажатии на кнопку обратная связь, должна ...HTMLФорма обратной связиЮридическое сопровождениеHTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Тексты на сайт 12 872 зарождение24.рф тут 7500 символов Написать несколько текстов на сайт зарождение24.рф Прорекламировать услуги компании Зарождение Нужно сделать рерайт текстов сайта. Суть текстов должна остаться той же, но уникальность должна быть 100%. Сфера деятельности: СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО ...Рерайт текстаТексты для сайтаЮридическое сопровождениеРерайтинг8 заявокЗакрыт4 года назад
Сайт готов, необходим запуск контекстной рекламы. Компания занимается юридическим сопровождением, подготовкой документов для участия в закупках.Юридическое сопровождениеКонтекстная реклама43 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать продающий лендинг, юридические услуги для digtal и it бизнеса. Основные направления работы: - юридическое сопровождение деятельности компаний в области интернет торговли, агрегаторов, разработчиков ПО - сопровождении процессов защиты обработки персональных данных - подготовка документов для сайта оферты, политика ...Юридическое сопровождениеСайты «под ключ»18 заявокЗакрыт5 лет назад
У меня узкая ниша - юридическое сопровождение сделок с недвижимостью любой сложности, помощь в кредитовании в Киеве. Работаю индивидуально с каждым клиентом. Мои клиенты - это люди, которые: -живут в Киеве и области; - планируют приобретение недвижимости; - ...Юридическое сопровождениеРекламная кампанияСоциальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт5 лет назад
Запускается проект по строительству тепловой электростанции Модель инвестирования - акционерный краудфандинг Задачи к юристу: Составление юридической формы участия инвесторов в проекте Создание инвестиционного контрактаЮридическое сопровождениеЮридические услуги4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $100
Необходимо для юридической компании занимающейся юридическим сопровождением (юридический аутсорс) строительных компаний (в основном застройщиков) составить контент план для FB и написать 8 постов в группе FB по юридической/строительной теме. Примеры и идеи для нескольких постов ...Юридическое сопровождениеКопирайтинг1 заявкаЗакрыт5 лет назад
[url=https://scontent.fhrk1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35728650_1728243930544801_6765275997525770240_n.jpg?_nc_cat=0&oh=40460d0e263d1fa0854fc762cc2a56d7&oe=5BA1CA3A]Главное меню[/url] Всем знакомо такое явление как [b]Uber[/b]. Давно пора на рынке юруслуг создать аналогичный сервис для малого с среднего бизнеса. Чем не устраивает то, что есть сейчас? Сайты юристов дают минимум полезной информации в режиме ...Юридическое сопровождениеМобильные приложения1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо подать исковое заявление о неуплате по счетам за оказанные услуги в суд, представление интересов в суде и все соответствующие процедуры.Юридическое сопровождениеЮридические услуги16 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Требуется написать описания разделов и описания услугдля сайта по бухгалтерскому и юридическому сопровождению (частично информационный, но больше призывающий к покупке). Ждем предложений по стоимости, сроку.Юридическое сопровождениеКопирайтинг1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Услуги в сфере гражданского, трудового, административного, семейного, корпоративного права.Юридические услуги для граждан: — устные и письменные юридические консультации по гражданскому, семейному, жилищному, трудовому, наследственному, административному праву, защите прав потребителей,и т. д. — составление писем, претензий, жалоб, заявлений, ...Юридическое сопровождениеЮридические услуги3 заявкиЗакрыт7 лет назад