Заказать юридическое сопровождение

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  • Специалист продвижения юр услуг b2b

    $150

    Добрый день! Ищем специалиста, у кого есть опыт результативной настройки на РСЯ, КМС и поиск с ретаргетом. Юр услуги.  1. Налоговые споры 2. Правовое/юридическое сопровождение бизнеса 3. Судебное представительство (Арбитраж)

    Юридическое сопровождение
    Контекстная реклама10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • SEO оптимизация сайта

    Необходимо провести SEO оптимизацию юридического сайта https://бизнес-юрист-нн.рф по 2 тематикам: юридическое сопровождение ИТ и юрист в сфере госзакупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ в гугл и яндекс. Сама компания находится в Нижнем Новгороде. Учитывая, что тематика ...

    SEO-оптимизацияЮридическое сопровождение
    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Юрисконсульт

    Наша компания занимается предоставлением качественных услуг в сфере бухгалтерии, налогов и права. На данный момент нам в команду требуется юрисконсульт. Работа удаленно на постоянной основе 8 часов в день, с 9-00 до 18-00( быть ...

    Юридическое сопровождение
    Юридические услуги5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Составить тестовое задание для специалистов в сфере РЗП

    Мы, консалтинговая компания Bridge Group, специализируемся на аутсорсинге бизнес-процессов крупного, среднего и малого бизнеса. Основным направлением деятельности является аутсорсинг бухгалтерии, кадров и РЗП, охраны труда и юридическое сопровождение. На данный момент нужен помощник по написанию тестовых ...

    Юридическое сопровождение
    Финансовые услуги3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание публичной оферы для приёма онлайн платежей в Украине

    Для сайта-каталога недвижимости требуется создание публичной оферты на украинском языке для возможности принимать оплату за рекламные услуги онлайн через LiqPay. Дополнительно перед написанием оферты требуется ознакомиться с документом, который описывает предлагаемый процес заказа услуги онлайн и, ...

    Юридическое сопровождение
    Юридические услугинет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать презентацию компании

    Необходимо создать презентацию услуг компании + тексты, сфера деятельности которой - управление задолженностью, юридическое сопровождение, сбор долгов. Презентация в power, +- 10 слайдов.

    Юридическое сопровождение
    Презентации29 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Рекламная картинка для размещения на бортах грузового транспорта

    Нужно создать рекламную картинку для размещения на бортах грузового транспорта (Газели, Портеры). Реклама агентства недвижимости: нужно разместить привлекающую внимание картинку и основные лозунги: - срочный выкуп квартир (комнат, долей); - подбор недвижимости в новостройках; - юридическое сопровождение; - бесплатные консультации. - номер ...

    PhotoshopЮридическое сопровождение
    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Рекламная картинка для размещения на бортах грузового транспорта

    $60

    Нужно создать рекламную картинку для размещения на бортах грузового транспорта (Газели, Портеры). Реклама агентства недвижимости: нужно разместить привлекающую внимание картинку и основные лозунги: - срочный выкуп квартир (комнат, долей); - подбор недвижимости в новостройках; - юридическое сопровождение; - бесплатные консультации.

    Юридическое сопровождение
    Наружная рекламанет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Внести правки на HTML сайт

    Внести правки нужно сейчас.Предпочтение цене. сайт http://regfor.ru 1 Главная страница: Надпись регфор надо сделать другим шрифтом ( либо как была канскул, либо как на лого. Ровные буквы официальные) не надо прописью. При нажатии на кнопку обратная связь, должна ...

    HTMLФорма обратной связиЮридическое сопровождение
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Тексты на сайт

    Тексты на сайт 12 872 зарождение24.рф тут 7500 символов Написать несколько текстов на сайт зарождение24.рф Прорекламировать услуги компании Зарождение Нужно сделать рерайт текстов сайта. Суть текстов должна остаться той же, но уникальность должна быть 100%. Сфера деятельности: СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО ...

    Рерайт текстаТексты для сайтаЮридическое сопровождение
    Рерайтинг8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Контекстная реклама.

    Сайт готов, необходим запуск контекстной рекламы. Компания занимается юридическим сопровождением, подготовкой документов для участия в закупках.

    Юридическое сопровождение
    Контекстная реклама43 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Лендинг юридические услуги для digtal и it бизнеса.

    Нужно сделать продающий лендинг, юридические услуги для digtal и it бизнеса. Основные направления работы: - юридическое сопровождение деятельности компаний в области интернет торговли, агрегаторов, разработчиков ПО - сопровождении процессов защиты обработки персональных данных - подготовка документов для сайта оферты, политика ...

    Юридическое сопровождение
    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать анализ аудитории для рекламной кампании

    У меня узкая ниша - юридическое сопровождение сделок с недвижимостью любой сложности, помощь в кредитовании в Киеве. Работаю индивидуально с каждым клиентом. Мои клиенты - это люди, которые: -живут в Киеве и области; - планируют приобретение недвижимости; - ...

    Юридическое сопровождениеРекламная кампания
    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Юридическое сопровождение крауд инвестиционного проекта в Украине

    Запускается проект по строительству тепловой электростанции Модель инвестирования - акционерный краудфандинг Задачи к юристу: Составление юридической формы участия инвесторов в проекте Создание инвестиционного контракта

    Юридическое сопровождение
    Юридические услуги4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать контент-план, написать 8 постов юридической темы (SMM FB)

    $100

    Необходимо для юридической компании занимающейся юридическим сопровождением (юридический аутсорс) строительных компаний (в основном застройщиков) составить контент план для FB и написать 8 постов в группе FB по юридической/строительной теме. Примеры и идеи для нескольких постов ...

    Юридическое сопровождение
    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Мобильный юрист - уберизация юруслуг

    [url=https://scontent.fhrk1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35728650_1728243930544801_6765275997525770240_n.jpg?_nc_cat=0&amp;oh=40460d0e263d1fa0854fc762cc2a56d7&amp;oe=5BA1CA3A]Главное меню[/url] Всем знакомо такое явление как [b]Uber[/b]. Давно пора на рынке юруслуг создать аналогичный сервис для малого с среднего бизнеса. Чем не устраивает то, что есть сейчас? Сайты юристов дают минимум полезной информации в режиме ...

    Юридическое сопровождение
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется копирайтер для текстового наполнения сайта

    Добрый день. Требуется написать описания разделов и описания услугдля сайта по бухгалтерскому и юридическому сопровождению (частично информационный, но больше призывающий к покупке). Ждем предложений по стоимости, сроку.

    Юридическое сопровождение
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Юридические услуги для юридических и физических лиц.

    Услуги в сфере гражданского, трудового, административного, семейного, корпоративного права.Юридические услуги для граждан: — устные и письменные юридические консультации по гражданскому, семейному, жилищному, трудовому, наследственному, административному праву, защите прав потребителей,и т. д. — составление писем, претензий, жалоб, заявлений, ...

    Юридическое сопровождение
    Юридические услуги3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад