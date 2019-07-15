Тексты на сайт

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Сфера деятельности: СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО И ДОНОРСТВО

1) Нужно сделать рерайт страницы http://xn--24-6kcqfaegn3chx.xn--p1ai/podbor-surrogatnyih-mam/ - ПОДБОР СУРРОГАТНЫХ МАМ - 1 500 знаков.

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2) Написать копирайт на тему: "Суррогатная мать - кто она?" Необходимо в мягкой форме объяснить необходимость в жизни таких женщин. - 1000 знаков. В конце предложить услуги агентства «Зарождение», которое работает официально.

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3) Написать копирайт на тему: "Донор ооцитов - кто это?" Необходимо в мягкой форме объяснить необходимость в жизни таких женщин. - 1000 знаков. В конце предложить услуги агентства «Зарождение», которое работает официально.

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4) Нужно сделать рерайт страницы http://xn--24-6kcqfaegn3chx.xn--p1ai/podbor-donora/ - ПОДБОР ДОНОРА ООЦИТОВ - 1 500 знаков.

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5) Нужно сделать рерайт страницы http://xn--24-6kcqfaegn3chx.xn--p1ai/soprovozhdenie/ - СОПРОВОЖДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ - 1 000 знаков.

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6) Нужно сделать рерайт страницы http://xn--24-6kcqfaegn3chx.xn--p1ai/pravovyie-voprosyi/ - ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ - 1 500 знаков.

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