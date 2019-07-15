Тексты на сайт

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Сфера деятельности: СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО И ДОНОРСТВО
1) Нужно сделать рерайт страницы http://xn--24-6kcqfaegn3chx.xn--p1ai/podbor-surrogatnyih-mam/ - ПОДБОР СУРРОГАТНЫХ МАМ - 1 500 знаков.
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6) Нужно сделать рерайт страницы http://xn--24-6kcqfaegn3chx.xn--p1ai/pravovyie-voprosyi/ - ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ - 1 500 знаков.
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