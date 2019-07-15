Тексты на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт8 заявок495 просмотров

Тексты на сайт 12 872 зарождение24.рф тут 7500 символов

Написать несколько текстов на сайт зарождение24.рф

Прорекламировать услуги компании Зарождение

Нужно сделать рерайт текстов сайта. Суть текстов должна остаться той же, но уникальность должна быть 100%.

Сфера деятельности: СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО И ДОНОРСТВО

1) Нужно сделать рерайт страницы http://xn--24-6kcqfaegn3chx.xn--p1ai/podbor-surrogatnyih-mam/ - ПОДБОР СУРРОГАТНЫХ МАМ - 1 500 знаков.

Обязательно добавить ключевые слова (выделите их жирным): ищу суррогатную маму, подбор суррогатных мам, сайт поиска суррогатных мам, суррогатные мамы в краснодаре, требуется суррогатная мама

2) Написать копирайт на тему: "Суррогатная мать - кто она?" Необходимо в мягкой форме объяснить необходимость в жизни таких женщин. - 1000 знаков. В конце предложить услуги агентства «Зарождение», которое работает официально.

Обязательно добавить ключевые слова (выделите их жирным): +как найти суррогатную мать +для рождения ребенка, агентство суррогатного материнства, договор суррогатного материнства, сурмама в Краснодаре, найти сурмаму, услуги суррогатной матери

3) Написать копирайт на тему: "Донор ооцитов - кто это?" Необходимо в мягкой форме объяснить необходимость в жизни таких женщин. - 1000 знаков. В конце предложить услуги агентства «Зарождение», которое работает официально.

Обязательно добавить ключевые слова (выделите их жирным): +как выбрать донора ооцитов,

агентство +по подбору доноров ооцитов, база доноров ооцитов, донор ооцитов +что +это +такое +и последствия, донор ооцитов в краснодаре, найти донора ооцитов, стать донором ооцитов, стать донором яйцеклетки, требования +к донорам яйцеклеток 30 руб за 1000 зн

4) Нужно сделать рерайт страницы http://xn--24-6kcqfaegn3chx.xn--p1ai/podbor-donora/ - ПОДБОР ДОНОРА ООЦИТОВ - 1 500 знаков.

Обязательно добавить ключевые слова (выделите их жирным): агентство +по подбору доноров ооцитов, база доноров ооцитов, банк доноров яйцеклеток, клиники донор ооцитов, найти донора ооцитов, найти донора яйцеклетки, подбор доноров ооцитов, +как становятся донором яйцеклетки, требования +к донорам яйцеклеток

5) Нужно сделать рерайт страницы http://xn--24-6kcqfaegn3chx.xn--p1ai/soprovozhdenie/ - СОПРОВОЖДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ - 1 000 знаков.

Обязательно добавить ключевые слова (выделите их жирным): анализы суррогатной матери, беременность суррогатной матери, отчет +по беременности +и родам, программа сопровождения беременности, центр суррогатного материнства в Краснодаре

6) Нужно сделать рерайт страницы http://xn--24-6kcqfaegn3chx.xn--p1ai/pravovyie-voprosyi/ - ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ - 1 500 знаков.

Обязательно добавить ключевые слова (выделите их жирным): помощь в оформлении ребенка, договор +с суррогатной матерью, договор суррогатной матери +и био родителей, программа суррогатного материнства, юридическое сопровождение суррогатного материнстваhttp://xn--24-6kcqfaegn3chx.xn--p1ai/podbor-surrogatnyih-mam/http://xn--24-6kcqfaegn3chx.xn--p1ai/podbor-donora/

6 лет назад
tarasova777
Татьяна 
40 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Рерайт статьи для календаря "Всемирный день арбуза"

    Здравствуйте уважаемые профессионалы для информационного сайта нужен рерайт статьи для календаря "Всемирный день арбуза" - 30р./1т.збп объем 2000-3000 знаков - 100% уникальность. Оплата в день написания = Яндекс Кошелек либо Сбербанк ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Диеты и похудение

    $1

    Необходимы авторы для написания небольших информационных статей на тему диеты, похудение, коррекция веса. Примерный объем статей 2000-3000 знаков. Оплата за 1000 знаков с пробелами - 30 рублей.   Требования к статьям - уникальность не менее ...

    Написание статей
    Рерайтинг20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание статей-инструкций на тему Mac OS и iPhone

    Задача - написание статей-туториалов для существующего сайта. Тематика - Mac OS и iPhone. Сайт на вордпрессе. Каждая статья - это пошаговая инструкция о выполнении того или иного действия на Мак ОС или iOS. Желательно к ...

    Написание статейiOSWordPress
    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Рерайт по "живой" еде

    Нужен рерайтер, который отлично разбирается или сможет разобраться в теме живой еды (зож), легко ориентируется в терминах, может найти в инете и нормально, без воды, без потери смысла, своими словами переписать тексты. ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Рерайт/копирайт

    Простые тексты самого разнообразного направления - о животных, науке и технике, человеке, космосе. Я задаю темы - вы рерайтите/пишете текст 1.5-2К символов. Нужно сделать 50 текстов. Ориентировочный срок - неделя. ...

    Рерайтинг41 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайт текста

    Нужен рерайт текста  для услуги типографии с сохранением смысла и профессиональной терминологии.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Постинг

    Здравствуйте, уважаемые исполнители !  Требуется человек для постинга объявлений на торговой площадке Юла  Работа подойдет как новичкам, так и опытным фрилансерам  Возможно сотрудничество без опыта работы и на постоянной основе  Оплата ...

    Рерайтинг3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайт статьи "Навыки фрилансера с зарубежными заказчиками"

    Здравствуйте уважаемые профессионалы для информационного сайта нужен рерайт статьи "Навыки фрилансера с зарубежными заказчиками" - 30р./1т.збп объем 2000-10000 знаков - 100% уникальность. Оплата в день написания = Яндекс Кошелек либо Сбербанк ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Рерайт статьи

    $4

    Люди добрые сделайте рерайт вот этой статьи  https://itexweb.ru/services/modernizatsiya-i-razvitie-sayta/ предпочтение отдаю тем кто дешевле и у кого больше отзывов.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Рерайт статьи

    Здравствуйте уважаемые профессионалы для информационного сайта нужен рерайт статьи  - 30р./1т.збп  объем 2000-5000 знаков - 100% уникальность.  Оплата в день написания = Яндекс Кошелек либо Сбербанк (строго).   Напишите, что цена 30р./1т.збп вас ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад