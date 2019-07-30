Рерайт статьи

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Завершен17 заявок670 просмотров

Здравствуйте уважаемые профессионалы для информационного сайта нужен рерайт статьи  - 30р./1т.збп 

объем 2000-5000 знаков - 100% уникальность. 

Оплата в день написания = Яндекс Кошелек либо Сбербанк (строго).  

Напишите, что цена 30р./1т.збп вас устраивает и я сразу отвечу.

6 лет назад
VolkovSerg
Сергей 
54 года
7 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

HelenFelton228
Елена 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$1
1 день
Escrow
Очень понравилось как человек работает. Лишних вопросов не задает, быстро, без ошибок, цены хорошие. Рекомендую.
Заказчик отличный. Задачи давал четкие, всегда был на связи. Оплата быстрая.

Заявки фрилансеров

HelenFelton228
Елена 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад

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