Рерайт статьи оружейной тематики

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт15 заявок287 просмотров

Компании «Амплитуда» нужен грамотный копирайтер, разбирающийся в теме: оружие, армия, военная техника. Задача — рерайт статей для сайта https://militaryarms.ru

Объем статей — от 6 до 9 к.

Оплата — 500 р. за статью на WMR, Киви, ЯД или карту Сбербанка.

Первые две статьи оплачиваются сразу, затем 15 и 30 числа каждого месяца.

6 лет назад
val9670
63 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров