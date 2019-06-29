Рерайт текста на английском языке.

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт12 заявок333 просмотра

Нужно сделать рерайт текстов размещенных на сайте. Весь текст на английском языке, результат должен быть тоже на английском. В обязательном порядке будет проверяться уникальность и грамотность текстов. Все тексты удобно собраны в гугл-таблицу.  

Кол-во символов с пробелами: 13 122. Кол-во символов без пробелов: 11 018. Кол-во слов: 2108.  

(!) Не реагирую на автоответчиков, которые под каждым новым заданием предлагают свои услуги, а потом не отвечают на сообщения. Интересует работа с реальными людьми, не с агентствами.(!)  

Цена договорная. Называйте свою цену в лс или по контактам, которые я оставлю для связи. Все вопросы можно так же в ЛС или по контактам. Вопрос предоплаты по договоренности.  Текст высылаю по запросу.

6 лет назад
atx_nicky
Николай 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров