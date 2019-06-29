Рерайт текста на английском языке.

Нужно сделать рерайт текстов размещенных на сайте. Весь текст на английском языке, результат должен быть тоже на английском. В обязательном порядке будет проверяться уникальность и грамотность текстов. Все тексты удобно собраны в гугл-таблицу.

Кол-во символов с пробелами: 13 122. Кол-во символов без пробелов: 11 018. Кол-во слов: 2108.

(!) Не реагирую на автоответчиков, которые под каждым новым заданием предлагают свои услуги, а потом не отвечают на сообщения. Интересует работа с реальными людьми, не с агентствами.(!)

Цена договорная. Называйте свою цену в лс или по контактам, которые я оставлю для связи. Все вопросы можно так же в ЛС или по контактам. Вопрос предоплаты по договоренности. Текст высылаю по запросу.