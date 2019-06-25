Сделать рерайт статьи

Нужно снять видео на тематику, связанную с огородом: как что-то подрезаете, как что-то подгибаете, подкармливаете, опрыскиваете, копаете, сеете, строите и т.п. Снимать можно на свой телефон. Идеального качества не нужно. Видео любительское, но должно ...