Рерайт текста

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Закрыт12 заявок216 просмотров

Задача: Требуется сделать рерайт текста

Конкретно этого текста https://ravonn.ru/ravon-gentra-tehnicheskie-harakteristiki/

Перед тем как откликаться на работу, прочитайте статью чтобы понять сможете ли сделать хороший рерайт.

Объем текста: 4000-5000 символов.

Ключевые слова:

Джентратехнические характеристики

Требуемая уникальность: 90% по text.ru

Исходник: https://ravonn.ru/ravon-gentra-tehnicheskie-harakteristiki/

Дополнительная информация:Текст должен быть разделен на абзацы, обязательны подзаголовки.

6 лет назад
vovan_rachmanny
Владимир 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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