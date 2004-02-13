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Рерайт текста
Задача: Требуется сделать рерайт текста
Конкретно этого текста https://ravonn.ru/ravon-gentra-tehnicheskie-harakteristiki/
Перед тем как откликаться на работу, прочитайте статью чтобы понять сможете ли сделать хороший рерайт.
Объем текста: 4000-5000 символов.
Ключевые слова:
Джентратехнические характеристики
Требуемая уникальность: 90% по text.ru
Исходник: https://ravonn.ru/ravon-gentra-tehnicheskie-harakteristiki/
Дополнительная информация:Текст должен быть разделен на абзацы, обязательны подзаголовки.
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