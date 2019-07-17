Труба стальная электросварная - 17000зпб

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Завершен4 заявки166 просмотров

Добрый день!

Нужно написать текст на 17000 зпб

Работаем через tzmonster.pro 

Подробное ТЗ в ЛС

Указывайте стоимость за 1000 ЗПБ

6 лет назад
daggolova
Дмитрий 
41 год
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
6 лет назад
$36
5 дней
Рекомендую.
Спасибо - всё отлично!

Заявки фрилансеров

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
6 лет назад

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