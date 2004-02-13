Помощь в распределении разделов на вебстранице и написании текста

Нужна помощь в распределении разделов на вебстранице и написании текстов.

у меня есть страница на немецком,

www.kossinskaja.com

нужно написать тексты на русском ( и английском) и скорее всего, упорядочить. ( убрать ненужные разделы, добавить нужные, сделать удобной и опнимально для пользователей)