Ищу рерайтеров, способных писать тексты на информационный сайт компьютерной тематики. Нужно будет написать более 200 статей. Четкие Технические Задания, ключевые слова и рекомендации предоставляются непосредственно перед заказом и в процессе работы не меняются. ...
Помощь в распределении разделов на вебстранице и написании текста
Нужна помощь в распределении разделов на вебстранице и написании текстов.
у меня есть страница на немецком,
нужно написать тексты на русском ( и английском) и скорее всего, упорядочить. ( убрать ненужные разделы, добавить нужные, сделать удобной и опнимально для пользователей)
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