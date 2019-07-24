Необходимо писать информационные тексты для сайта про компьютеры

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен14 заявок386 просмотров

Ищу рерайтеров, способных писать тексты на информационный сайт компьютерной тематики. Нужно будет написать более 200 статей.

Четкие Технические Задания, ключевые слова и рекомендации предоставляются непосредственно перед заказом и в процессе работы не меняются.

Требования к тексту:

-соблюдение требований по размеру текста;

-хороший уровень русского языка;

-органичное вписывание обязательных фраз;

-уникальность не менее 90%.

Со своей стороны гарантирую:

-быструю оплату без задержек;

-большое количество заказов.

Оплата 40 рублей за 1000 знаков без пробелов. После 10 принятых текстов ставка повышается до 45 рублей. Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.

Заказы есть всегда, работы хватит на всех. Жду ваших откликов к проекту.

6 лет назад
LanikhinSergei
Сергей 
44 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Zemlia
Ирина 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
6 лет назад
$1
60 дней
Хорошее качество работы, выполнение точно в срок, всегда на связи.
Отличный заказчик. Понятное ТЗ, своевременная выплата денежных средств. На выполнение задания даёт достаточно времени. Всегда на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Zemlia
Ирина 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
6 лет назад

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