Необходимо писать информационные тексты для сайта про компьютеры

Ищу рерайтеров, способных писать тексты на информационный сайт компьютерной тематики. Нужно будет написать более 200 статей.

Четкие Технические Задания, ключевые слова и рекомендации предоставляются непосредственно перед заказом и в процессе работы не меняются.

Требования к тексту:

-соблюдение требований по размеру текста;

-хороший уровень русского языка;

-органичное вписывание обязательных фраз;

-уникальность не менее 90%.

Со своей стороны гарантирую:

-быструю оплату без задержек;

-большое количество заказов.

Оплата 40 рублей за 1000 знаков без пробелов. После 10 принятых текстов ставка повышается до 45 рублей. Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.

Заказы есть всегда, работы хватит на всех. Жду ваших откликов к проекту.