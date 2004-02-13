Написать 3-4 интересные статьи

Проект около культурной тематики. Нужно зарерайтить 3 -4 статьи по 3000-4000 символов каждая. Рерайт с исходником. Уникальность от 95%. Оплата 40р/1000збп. Перед началом сотрудничества нужно выполните тестовое задание, которое оплачивается. Напишите, что готовы выполнить, чтобы ваша кандидатура была одобрена.

Тестовое задание: https://docs.google.com/document/d/11dBVkn3AtTgN2UN5pk_v1iZEy-BCe3sT-ZhgaovXFBI/edit?usp=sharing