Видео про огород.

Нужно снять видео на тематику, связанную с огородом: как что-то подрезаете, как что-то подгибаете, подкармливаете, опрыскиваете, копаете, сеете, строите и т.п.

Снимать можно на свой телефон. Идеального качества не нужно. Видео любительское, но должно полностью раскрывать вопрос.

Плачу за 1 минуту видео 100 рублей, но не более 1000 р. за все видео. Можно много различных видео снимать, но 1 вопрос – 1 видео.

Кто готов, пишите мне в скайп