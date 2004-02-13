Нужно снять видео на тематику, связанную с огородом: как что-то подрезаете, как что-то подгибаете, подкармливаете, опрыскиваете, копаете, сеете, строите и т.п. Снимать можно на свой телефон. Идеального качества не нужно. Видео любительское, но должно ...
Необходимо сделать рерайт статьи
Необходимо сделать рерайт статьи 4675символов. Уникальность от 80%. Оплата 30р. за 1000 зн.
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