Нужен человек, который будет писать по 5 статей в день. Можно делать хороший рерайт. Тем много и они разные, статьи должны быть интересные и познавательные, 1000-1500 знаков без пробелов. За одну статью 15-20 рублей. Уникальность ...
Требуется качественный рерайт 23 статей
Статьи описание моделей электросамокатов от 1500 до 3500 тысяч символов в статье. Приступать надо уже сегодня, интересуют исполнители с опытом и отзывами. Только качественный рерайт! Сделать надо максимально быстро. Жду предложений с ценами за 1000 символов.
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