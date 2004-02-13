Нужно написать статьи

Нужен человек, который будет писать по 5 статей в день. Можно делать хороший рерайт. Тем много и они разные, статьи должны быть интересные и познавательные, 1000-1500 знаков без пробелов. За одну статью 15-20 рублей. Уникальность не ниже 90% по text.ru