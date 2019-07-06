Рерайт 80 000 знаков без пробелов.

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Завершен14 заявок288 просмотров
  • Рерайт 80 000 знаков без пробелов - минус 3 000 знаков без пробелов (таблицы с ценами).
  • ТЗ прикреплено.
Интересует:

  • Цена.
  • Сроки.
6 лет назад
gtdytsd
39 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$73
7 дней
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую!
Сотрудничеством с Дмитрием довольна. Предоставление материалов, чёткая постановка задачи, всегда на связи, комментарии в ходе работы, соблюдение договорённостей по оплате. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
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