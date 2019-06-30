Рерайт текста для проверки в системе Антиплагиат.Вуз

Необходимо переписать 7 страниц текста 12 шрифта так, чтобы он показывался оригинальным в системе Антиплагиат.Вуз antiplagiat.ru/(Модули поиска: Кольцо вузов, Модуль поиска общеупотребительных выражений, Коллекция Патенты, Модуль поиска перефразирований Интернет, Модуль поиска перефразирований eLIBRARY.RU, Коллекция Медицина, Модуль поиска Интернет, Коллекция Гарант, Коллекция eLIBRARY.RU, Модуль поиска переводных заимствований, Цитирование, Коллекция РГБ, Модуль поиска Интернет плюс, Сводная коллекция ЭБС, Модуль выделения библиографических записей, Модуль поиска ИПС "Адилет").

Проверять буду я, либо вы можете за 270 р. сами проверить свою работу перед сдачей, на сайте antiplagiat.ru, подключив модуль Full на один раз.

Работа будет считать выполненной только при прохождении Антиплагиат.Вуз на 90+ процентов (весь текст нужен оригинальный, но учитываем погрешность в 10%). Обычный Антиплагиат не будет считаться!

Тематика работы: информационная безопасность, знаний особых не требуется.

Срок: до 30.06.2019 17:00