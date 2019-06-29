Написать 500 сообщений на англоязычных софтовых форумах

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт16 заявок238 просмотров

Нужно написать порядка 500 сообщений на англоязычных форумах. Вопросы как от простых пользователей, ничего специального. Несколько предложений в каждом сообщении.

6 лет назад
allex-under
Андер 
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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