gtdytsd

Дмитрий gtdytsd

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Создать сайт на Joomla

    $320

    Требуется разработка сайта на Joomla с интеграцией виджета для оплаты через Тинькофф и формой обратной связи. Сайт должен включать 9 страниц с услугами, дизайн ориентирован на указанные примеры. Платежные уведомления отправляются на Email и Telegram.

    Joomla
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Убрать глюки для сайта

    Необходимо устранить глюки и ошибки на сайте для обеспечения его стабильной работы. Ожидается анализ текущих проблем и их исправление в коде. Задача требует навыков веб-программирования и опыт в отладке сайтов.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт на DLE. Изменить главную страницу. Сместить модули в низ и встави

    $60

    Необходимо изменить главную страницу сайта на DLE: сместить модули вниз, вставить крупный прайс и таблицу с ценами на услуги. Дизайн должен быть привлекательным и удобным для пользователей. Также требуется интеграция платежной системы и добавление ссылки на Telegram и телефон в подвал сайта.

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сайт на DLE. Изменить главную страницу. Сместить модули в низ и встави

    $60

    Требуется изменить главную страницу сайта на DLE: сместить модули вниз, вставить прайс в начале, создать таблицу с ценами на услуги и интегрировать платежную систему. Дизайн должен быть привлекательным и удобным для пользователя. В подвале сайта добавить ссылку на Telegram и телефон.

    DLE
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Рерайт 23 300 знаков без пробелов.

    $18

    Рерайт 23 300 знаков без пробелов, текст отрерайтить в таблицах, таблицы не удалять.ТЗ прикреплено.Цена за весь текст - 23 300/1000*60=1400 рублей. (60 рублей за 1000 знаков без пробелов)Сроки не горят сделайте качественно не торопитесь. (Не ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Переделать три баннера в GIF - 240&#215;400

    Надо переделать три баннера из формата fla 200×300 в .GIF - 240×400 3 исходника .fla - естьбаннеры не должны быть похожи друг на другаотклонения от исходников не критичнобаннеры должны продавать бетонмаксимальный объем конечного одного файла ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Пройти модерацию Google Adwords

    $17

    Здравствуйте. Надо пройти модерацию Google Adwords - тематика продажа телефонов, смарфонов - сайт реально продает телефоны с доставкой по всей России - оплата при получении, точки выдачи есть в Питере и Москве. ...

    Google Ads
    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Два флеш баннера - размеры 200*300

    $60

    Здравствуйте.  Нужно нарисовать два флеш баннер для бетонного завода 200*300 вес не более 35 КБ, Flash должен быть не выше 10-й версии (Action Script 2.0).  Содержимое баннера 1. Фон - бетонного ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Флеш баннер 200*300

    $25

    Здравствуйте. Нужно нарисовать флеш баннер для бетонного завода 200*300 вес не более 35КБ, флеш должен быть не более 10 версии. Содержимое баннера. 1. Окно ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Шапка сайта во Flash

    $50

    Для сайта строительных материалов продажи бетона, арматуры, щебня, песка http://szbeton.ru/ требуется нарисовать тематическую, анимированную шапку в Flash. В шапке: 1. Логотип с надписью — ООО «МИР» (Логотип ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рерайт 6 страниц сайта. Сделать уникальными.

    Сайт состоящий из 11 страниц залетел под АГС. Текст растащили. Надо сделать рерайт 6 страниц сайта (сделать уникальными). Эти 6 страниц на 30% уникальны. Общий объем слов на 6 страницах ~ 2500. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн шапки сайта 914x139 pix.

    $10

    Для сайта продажи бетона http://spbbeton.com/ требуется нарисовать шапку. Желательно на половину прозрачную чтобы сливалась с общим фоном сайта. В шапке: 1. Логотип с надписью - Конкрит ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$60
10 баллов
3 года назад
Сайт на DLE. Изменить главную страницу. Сместить модули в низ и встави
DLE
Хорошо поработали. Я сроки чуть сорвал, но сразу говорил что занят. Так все отлично. Рекомендую!
Работа прошла успешно
Ответный отзыв
olga485
Ольга 
31 год
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Рерайт 23 300 знаков без пробелов.
Рекомендую. Заказчик всегда находился на связи, работали по предоплате. Всё отлично!
Все ок. Были не до четы. Быстро скорректировали.
Ответный отзыв
stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
$73
10 баллов
6 лет назад
Рерайт 80 000 знаков без пробелов.
Сотрудничеством с Дмитрием довольна. Предоставление материалов, чёткая постановка задачи, всегда на связи, комментарии в ходе работы, соблюдение договорённостей по оплате. Рекомендую!
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
lev4yk
Лев 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
25 отзывов(-1)
$50
10 баллов
7 лет назад
Переделать три баннера в GIF - 240&#215;400
Всё отлично, развёрнутое ТЗ с исходными материалами, Дмитрий всегда на связи, быстрое рассмотрение/принятие, быстрая оплата. Рекомендую!
Сделал все раньше обещанного срока, очень креативно, аккуратно и вдумчиво. Правки почти не понадобились, все получилось даже лучше, чем я ожидал. Всегда на связи, скорость реакции молниеносная. Буду работать еще.
Ответный отзыв
litera_tor57
Татьяна 
67 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Рерайт текста - срочно- 3 страницы.
Работать с Дмитрием легко. Понятная задача, предоплата и коммуникация - всё на должном уровне. Рекомендую. Обращайтесь, Дмитрий. С удовольствием помогу.
Все четко, быстро, качественно, честно.
Ответный отзыв
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