Требуется разработка сайта на Joomla с интеграцией виджета для оплаты через Тинькофф и формой обратной связи. Сайт должен включать 9 страниц с услугами, дизайн ориентирован на указанные примеры. Платежные уведомления отправляются на Email и Telegram.
- $320Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо устранить глюки и ошибки на сайте для обеспечения его стабильной работы. Ожидается анализ текущих проблем и их исправление в коде. Задача требует навыков веб-программирования и опыт в отладке сайтов.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $60
Необходимо изменить главную страницу сайта на DLE: сместить модули вниз, вставить крупный прайс и таблицу с ценами на услуги. Дизайн должен быть привлекательным и удобным для пользователей. Также требуется интеграция платежной системы и добавление ссылки на Telegram и телефон в подвал сайта.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
- $60
Требуется изменить главную страницу сайта на DLE: сместить модули вниз, вставить прайс в начале, создать таблицу с ценами на услуги и интегрировать платежную систему. Дизайн должен быть привлекательным и удобным для пользователя. В подвале сайта добавить ссылку на Telegram и телефон.HTML-верстканет заявокЗакрыт3 года назад
- $18
Рерайт 23 300 знаков без пробелов, текст отрерайтить в таблицах, таблицы не удалять.ТЗ прикреплено.Цена за весь текст - 23 300/1000*60=1400 рублей. (60 рублей за 1000 знаков без пробелов)Сроки не горят сделайте качественно не торопитесь. (Не ...Завершен5 лет назад
Рерайт 80 000 знаков без пробелов - минус 3 000 знаков без пробелов (таблицы с ценами).ТЗ прикреплено.Интересует: Цена.Сроки.Завершен6 лет назад
Надо переделать три баннера из формата fla 200×300 в .GIF - 240×400 3 исходника .fla - естьбаннеры не должны быть похожи друг на другаотклонения от исходников не критичнобаннеры должны продавать бетонмаксимальный объем конечного одного файла ...Завершен7 лет назад
- $5
надо срочно переписать текст (рерайт, добавить творчества)сроки - сейчас3 страницыЗавершен7 лет назад
- $17
Здравствуйте. Надо пройти модерацию Google Adwords - тематика продажа телефонов, смарфонов - сайт реально продает телефоны с доставкой по всей России - оплата при получении, точки выдачи есть в Питере и Москве. ...Контекстная реклама5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $60
Здравствуйте. Нужно нарисовать два флеш баннер для бетонного завода 200*300 вес не более 35 КБ, Flash должен быть не выше 10-й версии (Action Script 2.0). Содержимое баннера 1. Фон - бетонного ...Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $25
Здравствуйте. Нужно нарисовать флеш баннер для бетонного завода 200*300 вес не более 35КБ, флеш должен быть не более 10 версии. Содержимое баннера. 1. Окно ...Завершен11 лет назад
- $50
Для сайта строительных материалов продажи бетона, арматуры, щебня, песка http://szbeton.ru/ требуется нарисовать тематическую, анимированную шапку в Flash. В шапке: 1. Логотип с надписью — ООО «МИР» (Логотип ...Завершен13 лет назад
Сайт состоящий из 11 страниц залетел под АГС. Текст растащили. Надо сделать рерайт 6 страниц сайта (сделать уникальными). Эти 6 страниц на 30% уникальны. Общий объем слов на 6 страницах ~ 2500. ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $10
Для сайта продажи бетона http://spbbeton.com/ требуется нарисовать шапку. Желательно на половину прозрачную чтобы сливалась с общим фоном сайта. В шапке: 1. Логотип с надписью - Конкрит ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад