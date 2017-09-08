Необходимо изменить главную страницу сайта на DLE: сместить модули вниз, вставить крупный прайс и таблицу с ценами на услуги. Дизайн должен быть привлекательным и удобным для пользователей. Также требуется интеграция платежной системы и добавление ссылки на Telegram и телефон в подвал сайта.