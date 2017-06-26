Два флеш баннера - размеры 200*300

$60
БаннерыЗавершен7 заявок187 просмотров
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Здравствуйте. 

Нужно нарисовать два флеш баннер для бетонного завода 200*300 вес не более 35 КБ, Flash должен быть не выше 10-й версии (Action Script 2.0). 

Содержимое баннера 1.

Фон - бетонного производства. Падение надписей: «Бетонныйзавод» «Логотип» «Работа 24 часа» «Доставка по Санкт-Петербургу и области» «(812) 407-34-69» (порядок надписей сверху вниз). Телефон крупнее, выделяется цветом, возможна плашка под телефоном. Все время анимации внизу едет бетон миксер, с крутящейся бочкой.

Логотип прикреплен

Содержимое баннера 2.

Фон – текстура бетона. На нем появляется текст «Бетон отпроизводителя» «от 2700 руб./куб» Кадр сменяется на бетонный завод, из которого выезжает бетонмиксер, едет на фоне города, выезжает на природу, доезжает до частного дома. Во время движения бетон миксера в верхней части баннера появляется текст и остается на экране. Сверху вниз блоки текста «9 бетонных заводов» «в СПб и области» «Своя техника» «Доставка 24 часа» «(812) 603-40-69». Блок с телефоном выделяется цветом, размером, возможно плашкой. Бетон миксер остается снизу, текстом не перекрывается

  • Основная задача и цель двух баннеров продать бетон.
  • Не большое отклонение от ТЗ не критично.
  • Сроки не горят сделайте качественно не торопитесь.
Пустая болванка для двух баннеров прикреплена - df_banner200x300.rar
7 лет назад
gtdytsd
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
SV-Group
Виталий 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$60
4 дня
Работа сделана в срок и качественно. Баннеры получились на ура! Однозначно рекомендую Виталия, как ответственного исполнителя!
Хорошо поработали с Дмитрием. Чёткое задание, мгновенная оплата (аванс и остаток). Никаких проблем не возникло. Рекомендую к сотрудничеству с ним.
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