Макет для флаера

Добрый день! Есть флеш баннер (два размера), необходимо адаптировать их согласно тт [url=http://www.admixer.net/ru/creatives/adformats/standard-banner]http://www.admixer.net/ru/creatives/adformats/standard-banner[/url]. Оплата на карту приватбанка. Указывайте цену и сроки.
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Нужен дизайн для флаера.Тема:флайборд.Лицевая сторона-супермен обутый в флайборд,по середине на значке "FlyboardMan",в углу логотип,задняя сторона-карта,как к нам добраться и немного информации.Размер флаера 100*200
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